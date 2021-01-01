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ليفانتي يزيد من أوجاع ريال مدريد

السبت 30 يناير 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفانتي يزيد من أوجاع ريال مدريد



مدريد/سما/

تلقى ريال مدريد الهزيمة الرابعة له في الليجا هذا الموسم، بنتيجة (1-2) على يد ليفانتي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21.

وسجل لريال مدريد ماركو أسينسيو في الدقيقة 13، بينما سجل هدفي ليفانتي لويس موراليس في الدقيقة 32، وروجير مارتي في الدقيقة 78.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما يرفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز التاسع.

بدأت المباراة بخطأ ساذج مشترك بين ثنائي ريال مدريد أودريوزولا وكورتوا، حيث استغل موراليس الخطأ وسدد كرة لكن كورتوا تصدى لها في الدقيقة 2.

وتدخل ميليتاو بشكل عنيف على سيرجيو ليون مهاجم ليفانتي، وأظهر الحكم بطاقة صفراء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويسحب البطاقة، ويشهر في وجهه البطاقة الحمراء كطرد مباشر بسبب التصرف العنيف في الدقيقة 8، قبل أن يسجل أسينسيو الهدف الأول للريال.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدتين من روجر مارتي لاعب ليفانتي داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 25.

وحرم أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي، ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، حيث تلقى كرة خلف دفاع ليفانتي لكنه سدد برعونة ونجح الحارس في منع الكرة من دخول مرماه.

واقتنص خوسيه لويس موراليس هدف التعادل لليفانتي في الدقيقة 32، وذلك بعدما تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من زميله ميرامون وسدد كرة على الطائر أقصى يسار الحارس كورتوا.

وتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، ببراعة لتسديدة من روجر مارتي مهاجم ليفانتي، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث أخطأ ميليرو في التمرير، لتصل إلى المهاجم الفرنسي والذي سدد الكرة برعونة شديدة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفانتي في الدقيقة 61، بسبب تدخل فينيسوس على كليرك لاعب ليفانتي، وانبرى لتنفيذها روجير مارتي والذي سدد على يسار الحارس كورتوا، وتألق في التصدي لها ببراعة.

ونجح روجير مارتي في تسجيل الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 78، حيث تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله إينيس باردي من الطرف الأيمن، وسدد مباشرة أقصى يمين الحارس كورتوا الذي فشل في التصدي للكرة.

ولم يصنع لاعبو ريال مدريد أي خطورة في الدقائق المتبقية من المباراة، ليتلقى الفريق الهزيمة الرابعة له في الليجا، ويمنح هدية للجار اللدود والمتصدر أتلتيكو مدريد للانفراد بفارق أكبر من النقاط.

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