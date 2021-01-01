500 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، عن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيرس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية المنتشرة حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11310، واستقرار الوفيات عند 362 وفاة.

ونقلت الخارجية في بيانها، عن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيله لـ500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8312 إصابة.

وأشار فريق الولايات المتّحدة، إلى أنّه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116.