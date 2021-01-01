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تيار الإصلاح الديمقراطي بالساحة المصرية يُصدر تنويهًا مهمًا للمسافرين

السبت 30 يناير 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الإصلاح الديمقراطي بالساحة المصرية يُصدر تنويهًا مهمًا للمسافرين



غزة / سما /

أصدر التيار الإصلاحي في حركة "فتح" ساحة مصر تنويهًا مهمًا للمسافرين الذين قاموا بالتسجيل في حملة "دائماً معكم - رافقتكم السلامة".

وقال التيار الإصلاحي في بيان صحفي، إنّه "بناءاً على المصادر التي أكدت فتح معبر رفح البري أربعة أيام في الاتجاهين من الإثنين حتى الخميس، نود إعلامكم بالتالي:

أولاً: تجمع المسافرين يوم غد الأحد ٣١/ ١ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بجوار جنينة مول في مدينة نصر.

ثانياً: تشكيل ثلاث لجان لتسهيل التواصل مع العالقين كما يلي: - الأخ ساري الحسنات/ لجنة القاهرة (01099730092) - الأخ جبر العقاد/ لجنة الجيزة (01069526687) - الأخ محمود مطرية/ لجنة العريش (01228905183)

ثالثاً: سنقوم بإبلاغكم بالمستجدات أولاً بأول. كما سنواصل الرد على الاستفسارات واستقبال اتصالاتكم مع فريق العمل عبر رسائل الصفحة أو التواصل مع الأرقام التالية: 01063953622 - 01068375194 مع تمنياتنا لكم برحلة آمنة ومريحة.

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #معبر رفح #عودة العالقين

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