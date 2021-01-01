  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: دراسة توصيات بارتداء "كمامتين" للحد من الإصابة بفيروس كورونا بشكل أفضل

السبت 30 يناير 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: دراسة توصيات بارتداء "كمامتين" للحد من الإصابة بفيروس كورونا بشكل أفضل



القدس المحتلة / سما /

 قال تومر لوتان، مدير مقر "مغين يسرائيل": إن وزارة الصحة تدرس توصية بارتداء كمامتين للحد بشكل أفضل من الإصابة بفيروس كورونا أحدها كمامة طبية معتادة وفوقها كمامة قماش.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن التوصية لا تزال قيد النظر من قبل الوزارة.

وتابعت: بأن فكرة التوصية بارتداء كمامة مزدوجة جاءت من د.أنتوني فاوتشي، كبير علماء الأوبئة الذي يقود مكافحة كورونا في الولايات المتحدة ويقدم المشورة للبيت الأبيض، يتضمن ذلك ارتداء كمامة طبية معتادة يستخدمها معظمنا غالبًا، مع كمامة قماش إضافية عليه.

ووفق القناة فإنه "عقب مشورة فاوتشي، تبنى مسؤولون في الإدارة الأمريكي، بمن فيهم نائبة الرئيس، كامالا هاريس ومتحدثة باسم البيت الأبيض الفكرة وحتى ممثل هوليوود، توم كروز، والسبب وراء التوصية، هو أن ارتداء كمامتين يسمح بتغطية أفضل للوجه، حيث إن الكمامة المصلية ليست مصممة لتناسب أبعاد الوجه، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتداء كمامة فوق كمامة يسمح بإخفاء إضافي مما يحمي من الإصابة بالفيروس والطفرات المختلفة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #كورونا في اسرائيل #لقاح كورونا #كمامات

الأكثر قراءة اليوم

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر .. كأس السوبر السعودي 2021

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

صحيفة اسرائيلية: رسائل لـ 4 عناوين في خطاب “استراتيجي” ألقاه كوخافي!

صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الغارديان تكشف : ترامب عميل للمخابرات السوفيتية منذ 40 عاما

الأخبار الرئيسية

"داخلية" غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة أربعة أيام

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

9

هآرتس تتساءل: لماذا يسعى "أبو مازن" لإحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟

غزة: التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن المنحة القطرية واختيار أسماء المستفيدين الجدد

88

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع