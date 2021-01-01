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الصحة الإسرائيلية: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا

السبت 30 يناير 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

توفي 52 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع، فيما تم تسجيل 6435 إصابة جدية بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، تم تشخيص 1538 إصابة بكورونا، حيث تم أخذ 72 ألف عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، وأظهرت النتائج بأن 9% من الفحوصات موجبة.

ووفقا لخطة "رمزور"، فإن جميع التجمعات السكنية والبلدات في البلاد مصنفة في المناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء، باستثناء بلدة رهط ومدينة كفار سابا، فهي المدن الوحيدة بالبلاد المصنفة خضراء.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، خلال الأسبوع الأخير توفي في البلاد 355 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 4738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1764 مصابا، بينهم 1173 مصابا بحالة خطيرة، بينما 332 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر إلى استمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة والحرجة.

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