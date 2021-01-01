  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

العشرات يتظاهرون في قلنسوة احتجاجًا على العنف وتواطؤ شرطة الاحتلال

السبت 30 يناير 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات يتظاهرون في قلنسوة احتجاجًا على العنف وتواطؤ شرطة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

نظَّم العشرات من أهالي قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، مساء يوم السبت، تظاهرة احتجاجية على العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام على المدخل الرئيسي للمدينة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسي ورفعوا لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وسياسات حكومة الاحتلال بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

كما شددوا على ضرورة استمرار النضال الجماهيري وتصعيده في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل من أجل مكافحة العنف والجريمة.

وانطلقت في قرية كفر قرع، مسيرة الدفع الرباعي من الملعب البلدي تنديدا بظاهرة العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية.

وجاءت هذه المسيرة رفضا واستنكارا لأحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، وللتأكيد على سائقي مركبات الدفع الرباعي للقيادة بحذر داخل البلدات والامتناع عن الإزعاج.

كما وشهدت العديد من البلدات الفلسطينية في أراضي الـ1948 فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ شرطة الاحتلال في مكافحة الجريمة والعنف.

#الداخل الفلسطيني المحتل #اراضي 48 #قلنسوة #الجريمة والعنف #الشرطة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

صحيفة اسرائيلية: رسائل لـ 4 عناوين في خطاب “استراتيجي” ألقاه كوخافي!

صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)

مسؤول مصري : مشروع إسرائيلي يضع “قناة السويس” في ورطة والقاهرة تبحث عن بدائل..

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الأخبار الرئيسية

"داخلية" غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة أربعة أيام

لجنة الانتخابات المركزية تكشف سبب تأخر وصول وفدها إلى قطاع غزّة

9

هآرتس تتساءل: لماذا يسعى "أبو مازن" لإحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟

غزة: التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن المنحة القطرية واختيار أسماء المستفيدين الجدد

88

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع