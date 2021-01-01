العشرات يتظاهرون في قلنسوة احتجاجًا على العنف وتواطؤ شرطة الاحتلال

القدس المحتلة /سما/

نظَّم العشرات من أهالي قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، مساء يوم السبت، تظاهرة احتجاجية على العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام على المدخل الرئيسي للمدينة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسي ورفعوا لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وسياسات حكومة الاحتلال بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

كما شددوا على ضرورة استمرار النضال الجماهيري وتصعيده في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل من أجل مكافحة العنف والجريمة.

وانطلقت في قرية كفر قرع، مسيرة الدفع الرباعي من الملعب البلدي تنديدا بظاهرة العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية.

وجاءت هذه المسيرة رفضا واستنكارا لأحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، وللتأكيد على سائقي مركبات الدفع الرباعي للقيادة بحذر داخل البلدات والامتناع عن الإزعاج.

كما وشهدت العديد من البلدات الفلسطينية في أراضي الـ1948 فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ شرطة الاحتلال في مكافحة الجريمة والعنف.