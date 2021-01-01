السفير اللوح: اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن التضامن العربي والقضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

كشف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم السبت، عن موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، والذي جاء بدعوة من مصر والأردن.

وأكّد اللوح خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين المحلية، على أنّه سيتم عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالثامن من الشهر المقبل، والذي سيبحث التضامن العربي والقضية الفلسطينية.

وقال: "فلسطين رحبت بالاجتماع، ودعمت طلب عقده، خصوصاً وأنّه اجتماع حضوري ولأول مرة منذ آذار/ مارس الماضي، باعتبار أنّ فلسطين أحوج ما تكون إلى إعادة صياغة الوحدة والتضامن العربي مع القضية".

وأوضح أنّ الاجتماع سيُركز على بلورة رؤية عربية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية؛ لإنهاء الصراع وحل القضية على أساس المرجعيات الدولية، و قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ والأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.

وتابع: "الأشقاء العرب، منفتحون على هذا التوجه، خاصةً وأنّنا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة مع وجود إدارة أمريكية جديدة، تختلف عن السابقة، تتطلب اغتنام أيّ فرصة للتعامل معها، وفق مقتضيات المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".