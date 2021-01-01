  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفير اللوح: اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن التضامن العربي والقضية الفلسطينية

السبت 30 يناير 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح: اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن التضامن العربي والقضية الفلسطينية



القاهرة /سما/

كشف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم السبت، عن موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، والذي جاء بدعوة من مصر والأردن.

وأكّد اللوح خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين المحلية، على أنّه سيتم عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالثامن من الشهر المقبل، والذي سيبحث التضامن العربي والقضية الفلسطينية.

وقال: "فلسطين رحبت بالاجتماع، ودعمت طلب عقده، خصوصاً وأنّه اجتماع حضوري ولأول مرة منذ آذار/ مارس الماضي، باعتبار أنّ فلسطين أحوج ما تكون إلى إعادة صياغة الوحدة والتضامن العربي مع القضية".

وأوضح أنّ الاجتماع سيُركز على بلورة رؤية عربية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية؛ لإنهاء الصراع وحل القضية على أساس المرجعيات الدولية، و قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ والأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.

وتابع: "الأشقاء العرب، منفتحون على هذا التوجه، خاصةً وأنّنا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة مع وجود إدارة أمريكية جديدة، تختلف عن السابقة، تتطلب اغتنام أيّ فرصة للتعامل معها، وفق مقتضيات المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

#فلسطين #السفير اللوح #مصر #الجامعة العربية #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

غزة: تنويه هام للمواطنين في محافظة رفح

صحيفة اسرائيلية: رسائل لـ 4 عناوين في خطاب “استراتيجي” ألقاه كوخافي!

صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)

الأخبار الرئيسية

9

هآرتس تتساءل: لماذا يسعى "أبو مازن" لإحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟

غزة: التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن المنحة القطرية واختيار أسماء المستفيدين الجدد

88

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

بيت لحم

تشديد الإغلاق على بيت لحم بعد تسجيل إصابتين بالطفرة المتحورة من كورونا

الاسواق الشعبية

الداخلية بغزة تتحدث حول إعادة تشغيل الأسواق الشعبية وصالات الأفراح في القطاع