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مصر تعيد ترشيح أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية.. والسيسي يبعث برسائل للزعماء العرب

السبت 30 يناير 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعيد ترشيح أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية.. والسيسي يبعث برسائل للزعماء العرب



القاهرة /سما/

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قرار بإعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات قادمة.

ووجَّه الرئيس السيسي، اليوم السبت، رسائل إلى قادة الدول العربية، داعيًا لدعم هذا الترشيح، وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عبري جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية.

وأكد على أن ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

#مصر #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #الدول العربية #الجامعة العربية

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