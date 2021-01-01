5 قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في سورية

دمشق /سما/

قتل 5 مدنيين وأصيب 10 آخرون بجروح، اليوم السبت، من جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة عفرين، شمالي سورية.

وأفادت وسائل إعلام أن "السيارة المفخخة انفجرت بعدما كانت مركونة في المنطقة الصناعية بعفرين".

وأضافت أن "الانفجار أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة".

وأشارت إلى أن "الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق".

وتوجهت قوات الأمن المحلية إلى موقع الانفجار، حيث يعتقد أن قوات حماية الشعب الكردية تقف وراء الهجوم.