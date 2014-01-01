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منظمة كندية تطالب الحكومة بعدم شراء طائرات مسيرة من إسرائيل

السبت 30 يناير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة كندية تطالب الحكومة بعدم شراء طائرات مسيرة من إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

دعت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME)، الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات مسيرة (من دون طيار) من إسرائيل.
 
جاء ذلك في منشور للمنظمة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة.
 
وفي وقت سابق، وقعت كندا عقدًا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات مسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) ثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.
 
ومن بين الطائرات المسيرة التي تشملها الصفقة هي "هيرمس 900″، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.

#كندا #اسرائيل #طائرات مسيرة

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