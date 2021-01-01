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رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي 2021

السبت 30 يناير 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر اليوم السبت 30 يناير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع رقم 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الاتفاق والاتحاد مباشر تبث الساعة 08:00 بتوقيت الرياض والكويت على قناة السعودية الرياضية (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح من داخل استاد الأمير محمد بن فهد.

ويسعى الاتحاد أولا للبقاء في المركز الثالث ثم المنافسة على الوصافة والصدارة لاحقا، إذ يملك حاليا في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي 25 نقطة بفارق 4 خلف المنافسين الشباب والأهلي.

في المقابل، يحاول فريق الاتفاق فك الشراكة مع النصر وأبها الذين يتساويان معه في جدول الترتيب بالمركز السابع برصيد 21 نقطة، علما أن حال انتصاره قد يصل للمركز الخامس كما التعاون.

رابط مباراة الاتحاد ضد الاتفاق مباشر:

وكان الاتفاق قد حسم نتيجة مواجهة الذهاب ضد الاتحاد بهدفين مقابل هدف، حيث تألق في تلك الموقعة فيليب كيس الذي قاد فريقه للانتصار عبر تسجيله الهدفين مقابل فهد المولد للأصفر الاتحادي.

وتعادل الاتحاد الجولة الماضية مع النصر بهدف لمثله سبق تلك المباراة انتصار أمام العين بثنائية، فيما من المقرر أن يواجه الأسبوع القادم نظيره الفتح ثم الأهلي قبل الرجاء في البطولة العربية.

وخسر الاتفاق من الأهلي الأسبوع المنصرم بهدفين مقابل هدف، سبقها انتصار له على الرائد بثلاثية لهدفين، علما أنه سيلتقي الفترة المقبلة ضد العين وأبها والهلال والفتح والتعاون والنصر وضمك.

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