رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر .. كأس السوبر السعودي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كأس السوبر السعودي 2021 التي تجري اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالتزامن مع مواجهات أخرى في دوري المحترفين.

مباراة الهلال ضد النصر مباشر تبث الساعة 08:15 مساء بتوقيت الرياض والدوحة وبغداد على قناة السعودية الرياضية الرابعة والأولى (KSA Sports HD) بصوت المعلق فهد العتيبي وحماد العنزي.

ويسعى النصر إلى إرضاء جمهوره الذي خيب آماله كثيرا مؤخرا، لا سيما إثر التفوق المستمر لصالح الهلال، في ظل تغلبه عليه قبل شهرين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما الهلال الذي يخوض المواجهة بضغوط أقل حدة، إذ يرى عشاقه أن اللقاء ضد النصر باتت دائما في المتناول، علما أن الفوز الأخير للنصر سُجل في شهر أكتوبر عام 2019 بدوري محمد بن سلمان.

رابط مباراة الهلال ضد النصر مباشر:

ويدخل الهلال اللقاء وهو في راحة أقل على صعيد المنافسة بالدوري السعودي، إذ يملك 30 نقطة في المركز الأول بفارق واحدة أمام الأهلي والشباب الذين قد يخطفان المقدمة منها الليلة بعد نهاية المواجهة.

ويشارك في الاستيديو التحليلي لنهائي كأس السوبر السعودي على القنوات الرياضية، نخبة من المحللين والمعلقين والمراسلين، حيث يقوده المذيع محمد خاتم معه المراسل فيصل الملوقي وزميله خالد العرافة.

كما يستضيف الاستيديو التحليلي، الكابتن محيسن الجمعان وعمر الغامدي والنجم المصري أحمد عفيفي، إلى جانب خبراء التحكيم عبد الرحمن الزيد وعمر المهنا؛ للوقوف على الحالات الجدلية في كأس السوبر.