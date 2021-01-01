رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد الفيصلي بث مباشر التي تجري اليوم السبت 30 كانون ثاني 2021، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الفيصلي ضد التعاون مباشر تبث الساعة 03:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة من ملعب مدينة المجمعة على قناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق خالد اليوسف.

وتعد هذه الموقعة إحدى أقوى المواجهات في دوري محمد بن سلمان، إذ لا يمكن توقع النتيجة كون المستوى والنتائج التاريخية متقاربة ولا تشير إلى أفضلية فريق على حساب الآخر بشكل مطلق.

وفاز التعاون على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدفين وديا في إطار استعدادات الطرفين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري، سبقها تعادل إيجابي وفوز للفيصلي في ذهاب وإياب الدوري الأخير.

رابط مباراة التعاون ضد الفيصلي مباشر:

ويسعى التعاون للعودة إلى مكانه الطبيعي وسط كبار الدوري السعودي، إذ يملك في رصيده 24 نقطة في المركز الخامس بفارق واحدة خلف الاتحاد، فيما لفيصلي الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

وتعادل الفيصلي مع الهلال والشباب والقادسية وخسر من أبها والنصر والفتح والاتفاق في الجولات الماضية، فيما يستعد للعب ضد الباطن والوحدة وضمك والاتحاد والأهلي والعين قريبا.

وتقام مباراة التعاون والفيصلي بعد قليل قبل انطلاق لقاءات أخرى في دوري المحترفين السعودي، إذ يحل الشباب ضيفا ثقيلا على أبها، بينما يستضيف الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد.