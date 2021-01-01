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دبي: حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بلغ مليار درهم منذ التطبيع

السبت 30 يناير 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبي: حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بلغ مليار درهم منذ التطبيع



القدس المحتلة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال المكتب في بيان إن "قيمة التجارة وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات و607 مليون درهم صادرات".

وفي السياق، قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، إن "معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، تقود إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري".

وتابع "نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل".

وبدوره، أوضح المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، أن "أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي: الخضروات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدرة من دبي إلى إسرائيل".

وشهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، منها اتفاقية الشراكة التي وقعتها موانئ دبي العالمية في سبتمبر الماضي مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، كما وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية سلسلة من الاتفاقيات للتعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، وإقامة مناطق حرة، إلى جانب التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.

يذكر أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر 2020.

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