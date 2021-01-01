  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

يوتيوب تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

السبت 30 يناير 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوتيوب تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" سيمنح أخيرا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

​وسيتمكن حاليا عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، من سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من استخدام أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبا.

وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.

وستكون مدة الفيديوهات القصيرة عبر "يوتيوب"، بين 5 ثوان حتى 60 ثانية، ويمكن إضافة عنوان منفصل لها ومشاركتها في أي منصة أخرى.

#يوتيوب #مقاطع الفيديو #فيديو #أداة #مقاطع فيديو #أندرويد #المستخدمين #تكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الهلال ومازيمبي في البطولة الودية

مشاهدة مباراة الدنمارك واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

غزة: تنويه هام للمواطنين في محافظة رفح

الأخبار الرئيسية

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

عجز يصل ساعتين أو ثلاث .. سلطة الطاقة : أزمة الكهرباء ستستمر حتى هذا الموعد ..

وزارة الصحة : 11 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية في فلسطين

حماس

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة