  1. الرئيسية
  2. الصحة

إضافة صحية وشائعة للشاي قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتطيل العمر

السبت 30 يناير 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضافة صحية وشائعة للشاي قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتطيل العمر



وكالات / سما /

يمكن تحقيق العيش لفترة أطول عن طريق إضافة ثمار الحمضيات إلى مشروبك الساخن المفضل ليس فقط لمحاربة نزلات البرد، ولكن أيضا لتعزيز طول العمر.

واعتقد قدماء المصريين أن تناول الليمون وشرب عصيره كان لهما حماية فعالة ضد مجموعة متنوعة من السموم.

وأثبتت الأبحاث الحديثة أن هذا صحيح، حيث تبين أن الليمون له خصائص قوية مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات وتقوية المناعة.

كما يُعرف عصير الليمون بأنه يعمل بمثابة منظف مساعد. ويحتوي الليمون على العديد من المواد أبرزها حامض الستريك والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C والبيوفلافونويد والبكتين والليمونين، التي تعزز المناعة وتحارب العدوى وتزيد من طول العمر.

وكشف خبراء الصحة أن إضافة شريحة من الليمون إلى الشاي له العديد من الفوائد الصحية.

ووجدت إحدى الدراسات أن الحمضيات تزيد من قدرة الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة في الشاي بنحو 80%.

ومن المعروف أن شرب الماء الساخن والعسل وعصير الليمون يخفضان الحمى.

وأشار الخبراء إلى أنه يجب تكرارها كل ساعتين لضمان بقاء الحالة مستقرة.

وفي الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، تسببت العديد من مركبات الليمون في قتل الخلايا السرطانية. ومع ذلك، قد لا يكون لها التأثير نفسه على جسم الإنسان.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى، دعم صحة القلب والتحكم في الوزن ومنع حصوات الكلى والحماية من فقر الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ويحتوي الليمون على كمية عالية من فيتامين C والألياف القابلة للذوبان والمركبات النباتية، ما يمنحه العديد من الفوائد الصحية ويساعد على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

وفي دراسة أجريت مع المعاهد الوطنية للصحة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في الوقاية الكيميائية من السرطان عن طريق لب الحمضيات والعصائر.

واكتشفت الدراسة أن هذه المركبات حالت دون نمو الأورام الخبيثة في ألسنة ورئتي وقولون القوارض.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فريق البحث استخدم جرعة عالية جدا من المواد الكيميائية - أكثر بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المرء عن طريق تناول الليمون أو البرتقال.

وفي الوقت الحالي، يعتمد الكثيرون على العلاجات الطبيعية لتعزيز مناعة أجسامهم، ولكن بمجرد إضافة شريحة من الليمون إلى مشروبك الساخن المفضل، ستتمكن من جني جميع الفوائد.

ويقال إن شاي الليمون غني بفيتامين C الذي يمكن أن يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف. وهذا الفيتامين يمكن أن يساعد الجسم على محاربة نزلات البرد، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وإطالة العمر.

#الشاي #العمر #الصحة #السرطان #الجسم #السموم

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الهلال ومازيمبي في البطولة الودية

مشاهدة مباراة الدنمارك واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

غزة: تنويه هام للمواطنين في محافظة رفح

الأخبار الرئيسية

إيكونوميست: على عباس وحماس التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

عجز يصل ساعتين أو ثلاث .. سلطة الطاقة : أزمة الكهرباء ستستمر حتى هذا الموعد ..

وزارة الصحة : 11 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية في فلسطين

حماس

لقاءات مكثفة للسنوار .. مصادر تكشف : حماس تستعد بقوة للانتخابات الفلسطينية العامة