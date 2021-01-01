خدمات رفح يهدد اتحاد السلة!

غزة / سما /

هدد نادي خدمات رفح, الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, بعدم المشاركة في أنشطته هذا الموسم، حال واصل التمسك بقرار تحرير اللاعبين.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد السلة، قد رفضت بالإجماع قرار الاتحاد الأخير بتحرير اللاعبين، بواقع 6 من أصل 11.

وأكد نادي خدمات رفح، أن قرار تحرير اللاعبين مخالف للقوانين، إذ لا يوجد أي بند أو نص في النظام الأساسي للعبة يجيز للاتحاد ذلك.

وبيّن النادي الرفحي أن هذا القرار ربما يصب في مصلحة فئة معينة، مطالبا اتحاد السلة بالتراجع عنه في أقرب وقت.

يشار إلى أن قرار تحرير اللاعبين في قطاع غزة، جعل الكثير من الأندية تسارع لضم النجوم المميزين هذه الفترة قبل انطلاق الموسم الجديد.