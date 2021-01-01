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تقرير مُسرب من برشلونة يكشف سر الإصرار على ضم جارسيا

السبت 30 يناير 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير مُسرب من برشلونة يكشف سر الإصرار على ضم جارسيا



وكالات / سما /

كشف تقرير مسرب عن سر رغبة برشلونة الملحة للتعاقد مع مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت قناة TV3 تقريرًا أعدته الإدارة الرياضية الحالية للنادي الكتالوني برئاسة رامون بلانيس توصي فيه بالتعاقد مع إيريك جارسيا الشهر الجاري، فيما شمل التقرير أيضًا تحليلًا لخيارات قلوب الدفاع في برشلونة.

ويحذر التقرير من أن المدير الفني الهولندي رونالد كومان يملك حاليًا ثلاث قلوب دفاع فقط هم كليمو لينجليه ورونالد أراوخو وصامويل أومتيتي، في ظل غياب جيرارد بيكيه للإصابة حتى أبريل القادم.

وأضاف التقرير أن أومتيتي، في ظل إصاباته، لا يعد لاعبًا يعتمد عليه وقد لا يكون متاحًا في اللحظات المصيرية من الموسم، كما أن أوسكار مينجويزا، الذي يلعب هذا الموسم أكثر مما كان متوقعًا ولا يزال مسجلًا في فريق الشباب، ليس مستعدًا بعد للعب في مباريات المستوى العالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير أن النادي لا يمكنه الاعتماد على عناصر فريق الشباب لتدعيم صفوفه في ظل إصابة اللاعبين الأساسيين في قلب الدفاع، كما أن ضم آخرين قد يؤثر على مستواهم كثيرًا.

ولفت التقرير أيضًا إلى الأسباب التي تجعل جارسيا اللاعب المثالي للتعاقد معه مشيرًا إلى أنه فرصة في السوق يجب استغلالها، في ظل كونه ابن الأكاديمية ويعرف النادي وثقافته، كما أنه متاحًا بمبلغ زهيد مقارنة بلاعبين آخرين مثله، بالإضافة إلى ندرة قلوب الدفاع المتاحين في السوق، وقبول اللاعب لعرضنا ورفض عروض أخرى أعلى من الناحية المالية”.

وفي ملحق تم ضمه إلى تقرير الإدارة الرياضية للبرسا، تحدثت عن الحاجة للعثور على طريقة لخروج لاعبين مثل جونيور فيربو وأومتيتي ونيتو من أجل إفساح مجال لمزيد من مواهب اللا ماسيا، مثل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.

#إيريك جارسيا #جارسيا #برشلونة #مانشستر سيتي

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