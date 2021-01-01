باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة لاعبين ضمن صفوفه بفيروس كورونا كما أكدت المسحة الأخيرة التي أجريت للفريق قبل مواجهة لوريان.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نادي لوريان، الأحد القادم، على ستاد دو موستوار-أيف ألانمات، في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي الباريسي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إصابة اللاعبين الإيطالي ماركو فيراتي والفرنسي عبدو ديالو بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة مسحتهما إيجابية.

وأوضح النادي: “ماركو فيراتي وعبدو ديالو تأكدت إيجابية مسحتهما الخاصة بفيروس كورونا، وبناء عليه، سيحترمان العزل الصحي ويخضعا للبروتوكول الصحي الصحيح”.

ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن ليل، صاحب المركز الثاني، في الوقت الذي يحتل فيه لوريان المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري الفرنسي أمام مونبيليه برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في الجولة 21.