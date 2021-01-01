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ليفربول يقلب الطاولة على ريال مدريد في صفقة مبابي

السبت 30 يناير 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يقلب الطاولة على ريال مدريد في صفقة مبابي



وكالات / سما /

يعتبر التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان أعظم أحلام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلا أن تطور جديد زاد من تعقيد الصفقة المنتظرة للميرينجي.

وحسب شبكة C + France، فقد تقدم نادي ليفربول حاليًا على ريال مدريد في سباق التوقيع مع نجم باريس سان جيرمان، رغم محاولات النادي الملكي لإغراء اللاعب بالانتقال إليه وإقناعه لباريس سان جيرمان بفتح باب الرحيل أمامه الصيف القادم قبل عام واحد من نهاية عقده.

ويدفع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بكل قوته من أجل ضم مبابي إلى صفوف فريقه، كما يبقى المدرب الألماني مستعدًا للتخلي عن أي من ثلاثي هجومه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح من أجل إرسال رسالة إلى اللاعب الفرنسي لاختيار أنفيلد.

ويتبع كلوب استراتيجية معاكسة لما اتبعها بيريز حين أراد ضم مبابي من موناكو في 2017، إذ لم يقبل رئيس ريال مدريد التخلي عن أحد مهاجميه الثلاثة آنذاك كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما، إذ تعلم الألماني الدرس، كما يستعين بلاعبه فابينيو، زميل مبابي السابق في موناكو، من أجل إقناعه بفوائد اللعب في صفوف الريدز.

وحسب التقرير، فإن النادي الإنجليزي مستعد للتفاوض مع باريس سان جيرمان ودفع المبلغ الذي يطلبه النادي الفرنسي، في الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد من مشكلات مالية تعقد العملية بالنسبة له، إذ لن يتخطى سقفه الـ 160 مليون يورو.

ويعتمد ريال مدريد على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإقناع مواطنه بالانضمام إلى صفوف الفريق، إلا أن مستقبل المدرب في النادي يبقى تحيطه علامات الاستفهام.

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