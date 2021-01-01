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الصحة العالمية تغير موقفها و تجيز تطعيم النساء الحوامل بلقاح كورونا

السبت 30 يناير 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تغير موقفها و تجيز تطعيم النساء الحوامل بلقاح كورونا



وكالات

عدلت منظمة الصحة العالمية عن نصيحتها للنساء الحوامل واجازت لهن تلقي لقاحي شركتي "موديرنا" و"فايزر" المضادين لفيروس كورونا .هذا ما أفادت به شبكة فوكس الإخبارية الامريكية مشيرة الى تراجع منظمة الصحة العالمية عن تعليماتها السابقة جاء على خلفية احتجاجات ابداها عدة خبراء.
وقد أعلنت المنظمة الدولية ان استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به الا اذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للإصابة بالفيروس مثل العاملات في مجال الرعاية الصحية أو من يعانين حالات مرضية سابقة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء رحبوا بتغيير موقف منظمة الصحة العالمية قولهم ان من الاهمية ان تتلقى النساء الحوامل التطعيم حفاظا على سلامتهن وسلامة الاجنة.
ومن المقرر ان تقوم شركة فايزر الامريكية بفحص نتائج واعراض التطعيم على النساء الحوامل خلال الاشهر القليلة المقبلة.

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