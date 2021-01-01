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في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

السبت 30 يناير 2021 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا



القاهرة / وكالات /

أعلن الكاتب المصري، شعبان يوسف، أمس الجمعة، عن وفاة الممثل والمخرج المسرحي المصري، فهمي الخولي، مودعا إياه عبر منشور على صفحته في "فيسبوك".

وقال شعبان يوسف ناعيا ومودعا فهمي الخولي: "وكان تسليمه علي وداعا..الصديق الغالي والحبيب..المخرج الكبير فهمى الخولي..مع السلامة مع السلامة".

وفي إطار أعمال الممثل والمخرج الراحل، تجدر الإشارة إلى أن آخر أدواره التمثيلية، كانت في مسلسل "الضاهر"، مع محمد فؤاد، والذي عرض عام 2019، أما آخر الأعمال ضمن مسيرته الإخراجية، فكانت مسرحية "باب الفتوح"، مع يوسف شعبان، ومحمد رياض.

كما يعتبر فهمي الخولي رمزا من رموز المسرح المصري، وقضى أكثر من خمسة عقود بين أحضان خشبة المسرح، حيث كللت بدايته في الإخراج المسرحي بالنجاح، وترشح لإخراج مسرحية "الحمير يموتون رفثا"، لصالح إحدى الشركات والمسرح العمالي، ليحصل على كأس المسرح العمالي.

كما غيب الموت، أمس الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.

كما أكد الفنان، منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف صالح.

ونعى الفنان المصري أحمد صيام الفنان محمود عبد الغفار، الذي توفي فجر الجمعة.

#المخرج فهمي الخولي #وفاة محمد الصغير #الفنان أشرف صالح #الفنان محمود عبد الغفار

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