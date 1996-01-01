زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون بين وزارة التعليم الإماراتية والإسرائيلية وهذا ما قالته ..

وكالات

انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، تعاون الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل في مجال التعليم، وذلك بعد عقد لقاء افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون والتبادل الطلابي والدراسات الأكاديمية المشتركة.

وفي تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت الشيخة جواهر تعليقاً على الاجتماع: "مناهجهم.. توصي بقتل العربي واغتصاب العربي". دون توضيح من المقصود.

وتغريدة القاسمي، تعد أبرز اعتراض ورفض صريح يخرج من دوائر الحكم في الإمارات، التي أعلنت، التطبيع وإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل قبل نحو 5 أشهر.

وقامت القاسمي بإعادة نشر تغريدة لمرشد سياحي للتاريخ الأندلسي، ذكر فيها تاريخ وزير التعليم الإسرائيلي يوأڤ غالانط. وقال المرشد أحمد في تغريدته: "من هو وزير التعليم الإسرائيلي يوأڤ غالانط: هو أحد الجنرالات الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل".

وتابع في تغريدته: "شارك بقتل حسن سلامة في بيروت عام 1979، قائد عملية اقتحام مخيم جنين، والتي أدت لمقتل العشرات من الفلسطينيين العزل، وعملية عناقيد الغضب ضد لبنان (مجزرة قانا اللبنانية) عام 1996".

وكانت الإمارات مع البحرين وقعتا في منتصف أيلول/سبتمبر 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.