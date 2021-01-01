  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سبب وفاة المخرج فهمي الخولي في مصر .. السيرة الذاتية

الجمعة 29 يناير 2021 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة المخرج فهمي الخولي في مصر .. السيرة الذاتية



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء يوم الجمعة 29 كانون ثاني 2021، عن وفاة فهمي الخولي المخرج المسرحي الشهير؛ نتيجة أزمة صحية تعرض لها قبل قليل.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة المخرج فهمي الخولي؛ جراء الأزمة الصحية المفاجئة التي أصيب بها، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه خلال الساعات القادمة.

المخرج فهمي الخولي السيرة الذاتية:

وبدأ فهمى الخولى وهو مخرج ومدير مسرحي رائد، نشاطه الفني مطلع ستينيات القرن الماضي في فرقة التليفزيون المسرحية.

وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح و للقطاع الخاص وتولي من قبل إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد، بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ومؤخرا حصل على جائزة الدولة التقديرية.

ومن أشهر أعماله المسرحية التي تولى إخراجها "قديمة العب غيرها عام 1992 ، الوزير العاشق عام 1980 ، المسرحية الكوميدية "حمرى جمرى". 

كما أخرج فهمي الخولي، مسرحية، الجميلة والأندال، لن تسقط القدس، سالومى" التى حصل عنها على جائزة الدولة عام 1988 ميلادي.

وفي السياق ذاته، نعى عدد من الفنانين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، المخرج فهمي الخولي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل؛ بسبب الوعكة الصحية.

#المخرج فهمي الخولي #وفاة المخرج فهمي الخولي #وفاة فهمي الخولي #مصر #وفاة مخرج مصري

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الهلال ومازيمبي في البطولة الودية

مشاهدة مباراة الدنمارك واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

اول تعليق من القيادة الفلسطينية على كلمة المندوب الامريكي بمجلس الامن

الأخبار الرئيسية

مواجهات

يوم جمعة دامٍ وحافل بالصدامات...السلطة تتهم إسرائيل بتحويل الضفة إلى ميدان للتدريب العسكري

صحيفة اسرائيلية: رسائل لـ 4 عناوين في خطاب “استراتيجي” ألقاه كوخافي!

صافرات

صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام.. ومقسمة لثلاثة أغراض!

آخر تطوارت المنخفض الجوي..وهذا موعد انحساره