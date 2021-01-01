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جدل بشأن اختفاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية من موقع البيت الأبيض

الجمعة 29 يناير 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل بشأن اختفاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية من موقع البيت الأبيض



واشنطن/سما/

مع توقيع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سلسلة أوامر تنهي قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، انتشر على منصات التواصل منشور عن أن الإدارة الجديدة حذفت قرار ترامب حول الصحراء الغربية.

وجاء في المنشور المتداول على مواقع التواصل: "الإدارة الأمريكية الجديدة تحذف قرار ترامب حول الصحراء الغربية".

وحظي الخبر بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".


واستند بعض ناشري هذا الخبر في تأييد ادعائهم إلى أن قرار ترامب لم يعد موجودا على موقع البيت الأبيض، وبالفعل فإن البحث عن اسم القرار على موقع البيت الأبيض يؤدي إلى علامة Error 404



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جدل بشأن اختفاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية من موقع البيت الأبيض
وأشارت وكالة "أ ف ب" إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن لم تلغ القرار، كما أنها لم تصدر أي موقف أو بيان بشأن الصحراء الغربية حتى تاريخ إعداد التقرير.

وفي سياق الرد على موقف الإدارة الجديدة من اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء  الغربية، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "نحاول التأكد من فهمنا الكامل لكل الالتزامات السابقة لضمان هذه الاتفاقيات وهذه مسألة ننظر فيها حاليا"، ما يعني أن أي قرار جديد لم يتخذ بعد.

وجاء اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مترافقا مع الاعتراف بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ما قصة الـError 404؟

يحيل موقع البيت الأبيض عند نهاية ولاية أي إدارة أمريكية البيانات إلى موقع مختص بالأرشيف، وهذا إجراء معتاد ولا يعني إلغاء هذه القرارات أو حذفها، بل أرشفتها.

لذلك، من الطبيعي جدا ألا يجد متصفح الإنترنت أي معلومات تتعلق بإدارات أمريكية سابقة على موقع البيت الأبيض www.whitehouse.gov وإنما سيجدها على الموقع المؤرشف كما هو الحال مع البيانات المتعلقة بإدارة ترامب المتوفرة هنا: https://trumpwhitehouse.archives.gov ويتضمن قرار ترامب بخصوص الصحراء الغربية.

المصدر: أ ف ب

#ترامب #الصحراء الغربية #البيت الابيض #المغرب #فيسبوك #تويتر #انستغرام #Error 404
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