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التحقيقات التونسية تؤكد أن “الظرف المشبوه” لا يحتوي على مواد خطيرة

الجمعة 29 يناير 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيقات التونسية تؤكد أن “الظرف المشبوه” لا يحتوي على مواد خطيرة



تونس /سما/

 أكدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، أن الظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، لم يكن يحتوي على أي مواد سامة أو خطيرة.

وفي بيان أصدرته مساء الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت النيابة العامة أنّه “بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير”.

وتابع البيان “بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبيّن في خلاصة الأعمال الفنية، أنّه تمّ إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة”.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الخميس، إصابة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، بالتسمم بعد فتحها ظرفا يحوي مادة مشبوهة كانت تستهدف الرئيس قيس سعيّد، مؤكدة أن الرئيس بخير، فيما تخضع عكاشة للعلاج داخل المستشفى العسكري في العاصمة.

#تونس #النيابة التونسية

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