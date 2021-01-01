إسرائيل والمغرب تتفقان على تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون بينهما

القدس المحتلة /سما/ أ ف ب

أعلنت إسرائيل والمغرب الجمعة تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون بينهما بعد اسابيع على استئناف العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان باللغة العربية "جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، اتُفق خلاله على تشكيل فرق عمل ستعمل على التوصل إلى اتفاقات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

وعدد بين هذه المجالات "الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".

وأكدت وزارة الخارجية المغربية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، هذه المعلومات.

وأشار البيان الإسرائيلي الى أن فرق العمل ستلتقي في مرحلة أولى "عبر الإنترنت"، وأن العمل سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن تجتمع فرق العمل خلال شهر شباط/فبراير، إذ سيزور وفد مغربي رفيع إسرائيل، وسيترأس بن شبات وفدا إسرائيليا الى المغرب خلال الشهر نفسه، بحسب البيان.

كما بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي "تكمن في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي أعلن تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكان المغرب أغلق في العام 2000 مكتب اتصال له في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

في كانون الأول/ديسمبر، وقّع البلدان أربعة اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأعادت اسرائيل فتح بعثتها الدبلوماسية في المغرب، ووصل سفيرها الى الرباط الأحد.