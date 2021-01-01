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الأردن .. رابط الاستعلام عن الدوام المدرسي في المدارس الحكومية 2021

الجمعة 29 يناير 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. رابط الاستعلام عن الدوام المدرسي في المدارس الحكومية 2021



عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، رابط الاستعلام عن الدوام المدرسي في المدارس الحكومية بالأردن خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2021، داعية الأهالي والطلاب للإطلاع عليه.

وقالت وزارة التربية في بيان لها إنه يمكن تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن شكل الدوام المدرسي في المدارس الحكومية الأردنية أثناء الفصل الثاني 2021 وفحص طبيعة وشكل دوام الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب التوصل مع إدارة المدرسة بهدف توحيد أيام دوام أبنائهم في مدارس الأردن الحكومية، حال اختلافها؛ بداعي ذهاب الأبناء للدراسة معا دون أي مشاكل تذكر.

وتوضح وزارة التعليم أنه "للاستعلام عن ايام الدوام لأبنائكم الطلبة في المدارس الحكومية يمكنكم إدخال الرقم الوطني للطالب أو إدخال الرقم التعريفي على نظام OpenEMIS".

طريقة الاستعلام عن دوام المدارس الحكومية: اضغط هنا

اختيار نوع التحقق.

إدخال الرقم الوطني أو رقم التعريف.

كتابة الرقم الظاهر في الصورة للتأكد من أن المستخدم ليس روبوت.

ودعت وزارة التربية الطلاب إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مبينة أن ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة أمر مهم جدا في حماية الطلبة خلال الدوام الوجاهي في المدارس الأردني الفصل الثاني.

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