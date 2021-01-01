"الخارجية": وفاة و500 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة و500 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا.

واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، مساء اليوم الجمعة، أن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت في صفوف الجالية للطبيب خليل نزال، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات، فيما سجلت 8 إصابات سابقة.

كما سجلت 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو الأميركية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7812 إصابة. فيما لم تسجل أية وفاة لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 362 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 10810 إصابات.