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الهند تُعقب على انفجار وقع بالقرب من السفارة "الإسرائيلية" في نيودلهي

الجمعة 29 يناير 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تُعقب على انفجار وقع بالقرب من السفارة "الإسرائيلية" في نيودلهي



نيودلهي /سما/

عقب وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، اليوم الجمعة، على الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وقال جاي شانكار في تقريدة لع عبر(تويتر): "إنّه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بشأن الانفجار قرب السفارة بنيودلهي، مُؤكّداً على أنّ بلاده لن تدخر جهداً لاعتقال الجناة.

وأضاف:"نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين".

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "لا إصابات بالانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي".

#الهند #انفجار نبودلهي #السفارة الإسرائيلية #غابي أشكنازي

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