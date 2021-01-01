الهند تُعقب على انفجار وقع بالقرب من السفارة "الإسرائيلية" في نيودلهي

نيودلهي /سما/

عقب وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، اليوم الجمعة، على الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وقال جاي شانكار في تقريدة لع عبر(تويتر): "إنّه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بشأن الانفجار قرب السفارة بنيودلهي، مُؤكّداً على أنّ بلاده لن تدخر جهداً لاعتقال الجناة.

وأضاف:"نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين".

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "لا إصابات بالانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي".