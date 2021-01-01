  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

أهالي "أم الفحم" يحتجّون ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال

الجمعة 29 يناير 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي "أم الفحم" يحتجّون ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة في الداخل الفلسطيني المحتل، ظهر يوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع عصابات الإجرام.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة من أمام مبنى بلدية أم الفحم، وصولًا إلى مركز الشرطة في المدينة.

وردّد المشاركون، هتافات ضد تواطئ شرطة الاحتلالمع عصابات الجريمة وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وبحسب موقع "عرب 48" الإخباري، وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة على إثرها جرى الاعتداء على المتظاهرين في المكان؛ فيما لم يبلغ بعد عن اعتقالات.

ولفت الموقع إلى أنّ العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد، شهدت فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

يشار إلى أنّه تم نصب خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.

#مدينة أم الفحم #الجريمة والعنف #المجتمع العربي #الشرطة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي بث مباشر .. قناة عزام الرياضية

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

شاهد: قنص وكلاب بوليسية.. هكذا تتدرب "المهام الخاصة" بغزة!

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

اول تعليق من القيادة الفلسطينية على كلمة المندوب الامريكي بمجلس الامن

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

فقدان بصر وإغماء... الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

الأخبار الرئيسية

هل يشارك المغتربون والجاليات الفلسطينية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟

"يديعوت": اسرائيل ستنقل 5000 لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية مطلع الاسبوع المقبل

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

عضو بـ"تنفيذية المنظمة" يكشف الهدف الرئيسي من اجتماع القاهرة بشأن الانتخابات

مورخ

مؤرخ إسرائيلي يكشف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال عام 48