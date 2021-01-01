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الصحة "الإسرائيلية" تكشف عن مدى فعالية لقاح "فايزر" ضد "كورونا"

الجمعة 29 يناير 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة "الإسرائيلية" تكشف عن مدى فعالية لقاح "فايزر" ضد "كورونا"



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ 371 شخصاً فقط من أصل نحو 715 ألفاً تلقوا جرعتي لقاح "فايزر"، قد أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ 371 من أصل 715 ألف مواطن، أصيبوا بالفيروس بعد مرور أسبوع على الأقل على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح وفقاً لصحيفة "جروزاليم بوست" العبرية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ من المفترض أنّ تبدأ المناعة ضد فيروس "كورونا" في غضون أسبوع، بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر".

وأضافت: "أنّه بحسب الدراسات التي أجرتها شركة "فايزر، فإن فاعلية اللقاح تبلغ قرابة 95%، وهي نسبة عالية جداً، ويبدو أنّ البيانات الإسرائيلية تؤكد فعالية التطعيم، مما يدل على نتيجة واعدة أكثر".

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