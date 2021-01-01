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سفيرنا في روسيا: أول دفعة من لقاحات كورونا تصل الضفة الغربية خلال يومين

الجمعة 29 يناير 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرنا في روسيا: أول دفعة من لقاحات كورونا تصل الضفة الغربية خلال يومين



رام الله /سما/ (شينخوا)

أعلن السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل اليوم (الجمعة)، أن أول دفعة من لقاحات مرض فيروس كورونا الجديد ستصل إلى الضفة الغربية خلال يومين.

وقال عبد الحفيظ نوفل ، إن دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستبدأ بالوصول إلى الضفة الغربية خلال يومين كمنحة روسية لفلسطين.

وذكر نوفل أن المنحة الروسية قوامها خمسة آلاف جرعة ستصل، فيما ستبدأ السلطة الفلسطينية محادثات لتلقي دفعة ثانية مدفوعة الثمن تشمل 100 ألف جرعة على أن تصل خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 11 وفاة و575 إصابة جديدة بمرض كورونا، و520 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الكيلة في التقرير اليومي للوزارة ، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية و3 حالات في قطاع غزة.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أفادت الكيلة بوجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية بمرض كورونا إلى 2001 حالة فيما ترتفع حصيلة الإصابات إلى 178001 منهم 166961 حالة تعاف بحسب بيانات رسمية.

في هذه الأثناء تواصل اليوم الإغلاق الشامل في الأراضي الفلسطينية ضمن تشديد التدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتم فرض حظر تجول في الضفة الغربية وغزة منذ صباح اليوم على أن يستمر سريانه حتى صباح يوم بعد غد (الأحد) باستثناء السماح بعمل الصيدليات والمخابز وذلك للأسبوع الثامن.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس إغلاق "معبر الكرامة" لمدة أسبوع ضمن إجراءات لمكافحة السلالة الجديدة من مرض كورونا.

#السفير نوفل #اللقاح الروسي #السلطة الفلسطينية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #الضفة الغربية

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