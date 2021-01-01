  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مسؤول مصري : مشروع إسرائيلي يضع “قناة السويس” في ورطة والقاهرة تبحث عن بدائل..

الجمعة 29 يناير 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري : مشروع إسرائيلي يضع “قناة السويس” في ورطة والقاهرة تبحث عن بدائل..



القاهرة / وكالات /

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.
وأضاف ربيع خلال لقاء تليفزيوني أمس الخميس، أنه “حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس”.
وأوضح أن “في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات”.
وتابع قائلا “تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%”.
وأكد أن “أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، يسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا عليها”.
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن “مصر دخلت في شراكة مع الصين في النقل البحري، في طريق الحرير، الذي يتكون من ثلاثة خطوط بري، وجوي، وبحري، لافتا إلى السفن المارة في طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس”.
وتعمل إسرائيل على إنشاء مشروع عسقلان الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي بث مباشر .. قناة عزام الرياضية

شاهد: قنص وكلاب بوليسية.. هكذا تتدرب "المهام الخاصة" بغزة!

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

اول تعليق من القيادة الفلسطينية على كلمة المندوب الامريكي بمجلس الامن

فقدان بصر وإغماء... الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مسؤولة إسرائيلية تثير احتجاجا وغضبا إماراتيا بشأن وفيات كورونا

الأخبار الرئيسية

"يديعوت": اسرائيل ستنقل 5000 لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية مطلع الاسبوع المقبل

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

عضو بـ"تنفيذية المنظمة" يكشف الهدف الرئيسي من اجتماع القاهرة بشأن الانتخابات

مورخ

مؤرخ إسرائيلي يكشف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال عام 48

p

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!