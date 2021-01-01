  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

باحث أردني يقدّم حلاً لمشكلة في حواسيب المستقبل فائقة التردد

الجمعة 29 يناير 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحث أردني يقدّم حلاً لمشكلة في حواسيب المستقبل فائقة التردد



عمان / وكالات /

اخترع الباحث الأردني في جامعة أبو ظبي منتصر القسايمة جهازا من مادة "الغرافين" عالي الجودة بإمكانه ربط الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن مسافات شاسعة بالألياف الضوئية مع تأمينها.
وحصل القسايمة في شهر تشرين الأول الماضي على براءة الاختراع من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
بهذا الابتكار الفريد من نوعه، يكون القسايمة، وفق مصادر صحافية، قد "أنهى مشكلة حواسيب المستقبل فائقة التردد، والتي تعمل على درجات حرارة متدنية جداً تصل إلى سالب 237 سيلسيوس".
منتصر القسايمة باحث وأستاذ مشارك في تخصص الهندسة الكهربائية في جامعة أبو ظبي، متخرج بشهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة، وبالدكتوراه في الهندسة الكهربائية من إحدى الجامعات الكندية في العام 2010.
وسبق له نشر العديد من الدراسات العلمية في المجلات العالمية المتخصصة التي تدور في مجملها حول تصميم الأجهزة الكهروضوئية وأجهزة الكم.

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي بث مباشر .. قناة عزام الرياضية

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

شاهد: قنص وكلاب بوليسية.. هكذا تتدرب "المهام الخاصة" بغزة!

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

اول تعليق من القيادة الفلسطينية على كلمة المندوب الامريكي بمجلس الامن

مشاهدة مباراة السويد وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

فقدان بصر وإغماء... الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

الأخبار الرئيسية

معاريف: قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام.. ومقسمة لثلاثة أغراض!

"يديعوت": اسرائيل ستنقل 5000 لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية مطلع الاسبوع المقبل

تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير يواجه عقبة قانونية!!

عضو بـ"تنفيذية المنظمة" يكشف الهدف الرئيسي من اجتماع القاهرة بشأن الانتخابات

مورخ

مؤرخ إسرائيلي يكشف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال عام 48