باحث أردني يقدّم حلاً لمشكلة في حواسيب المستقبل فائقة التردد

عمان / وكالات /

اخترع الباحث الأردني في جامعة أبو ظبي منتصر القسايمة جهازا من مادة "الغرافين" عالي الجودة بإمكانه ربط الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن مسافات شاسعة بالألياف الضوئية مع تأمينها.

وحصل القسايمة في شهر تشرين الأول الماضي على براءة الاختراع من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

بهذا الابتكار الفريد من نوعه، يكون القسايمة، وفق مصادر صحافية، قد "أنهى مشكلة حواسيب المستقبل فائقة التردد، والتي تعمل على درجات حرارة متدنية جداً تصل إلى سالب 237 سيلسيوس".

منتصر القسايمة باحث وأستاذ مشارك في تخصص الهندسة الكهربائية في جامعة أبو ظبي، متخرج بشهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة، وبالدكتوراه في الهندسة الكهربائية من إحدى الجامعات الكندية في العام 2010.

وسبق له نشر العديد من الدراسات العلمية في المجلات العالمية المتخصصة التي تدور في مجملها حول تصميم الأجهزة الكهروضوئية وأجهزة الكم.