زيارات لوفود رسمية إسرائيلية مغربية الشهر المقبل

القدس المحتلة /سما/

اتفق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على زيارة مرتقبة لوفد مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل نهاية شهر شباط/فبراير المقبل، بالإضافة إلى زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب برئاسة بن شبات، خلال الشهر المقبل.

وتأتي المحادثة والاتفاق بين الطرفين عقب محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك المغرب محمد السادس.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز الاتصالات بين البلدين في مختلف المجالات، منها: الاستثمار والنقل والمياه وجودة البيئة والطاقة والسياحة، وبالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة كورونا ستجتمع المجموعات عبر تقنية الفيديو.

وشكلت المحادثة بين بن شبات وبوريطة مناسبة لاستحضار الإمكانات الكبيرة للتعاون الذي لن يعود بالنفع على المغرب وإسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأسرها.

وكان موقع "واينت" الاخباري العبري قد أفاد بأن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في مقر الامن القومي التابع لديوانه، يجرون اتصالات مع القصر الملكي في المغرب بهدف تنسيق زيارة للعاهل المغربي محمد السادس الى اسرائيل خلال الاسابيع القادمة، وربما فور انتهاء فترة الاغلاق المفروض على مطار بن غوريون. وقال مسؤولون مطلعون للموقع ان العاهل المغربي يشترط زيارته الى اسرائيل ان تشمل زيارة رام الله والاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن.