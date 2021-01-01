وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أكد الجنرال لويد أوستن وهو أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية، اليوم الجمعة، قوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وأعرب أوستن لغانتس عن الالتزام الأميركي بالحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل.

ويعد أوستن أول من تولى القيادة المركزية الأميركية والاشراف على القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وأوضح غانتس بضرورة التعامل مع العدوان الإيراني وضرورة ضمان صياغة سياسة فعالة حيالها في المنطقة، ويأتي اتصال أوستن مع غانتس تزامنا مع اجتماع رئيس هيئة الأركان العامة اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي (سنتكوم).

ووصل ماكينزي مساء الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع كبار القادة في الجيش الإسرائيلي حول إيران والتحديات الإقليمية الأخرى، ومن المقرر أن يقضي ماكينزي 48 ساعة فقط في إسرائيل، في زيارة رفيعة المستوى هي الأولى لمسؤول أميركي كبير منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

ويعتزم البنتاغون الذي صرح منتصف الشهر الجاري ضم إسرائيل إلى منطقة قيادته المركزية في الشرق الأوسط في إجراء يبدو موجها لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران. وقال البنتاغون في بيان إن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بفضل اتفاقات ابراهام، يعطي الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين ضد تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط".