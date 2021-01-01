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الهند: لن ندخر جهدا في القبض على المتورطين بالانفجار قرب السفارة الاسرائيلية

الجمعة 29 يناير 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند: لن ندخر جهدا في القبض على المتورطين بالانفجار قرب السفارة الاسرائيلية



نيودلهي/سما/

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار يوم الجمعة، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بشأن الانفجار قرب السفارة بنيودلهي، وأكد أن بلاده لن تدخر جهدا لاعتقال الجناة.

ونشر سوبرامنيام جاي شانكار تغريدة على "تويتر" قال فيها "نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.

وأكد أن الموضوع قيد التحقيق وأن بلاده لن تدخر جهدا في القبض على الجناة.


وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا إصابات بالانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.


ولكن موقع "والا" الإخباري العبري أشار إلى إن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع الانفجار على أنه "حادث أمني".

وأفادت الخارجية الإسرائيلية في بيان بأنه لم تقع أي إصابات ومبنى السفارة لم يتضرر، وجميع الدبلوماسيين الإسرائيليين وطاقم السفارة بخير.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أصدر توجيهاته باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

ووقع الانفجار بحسب تقارير إسرائيلية على بعد 40-50 مترا من السفارة الإسرائيلية ونجم عن عبوة ناسفة صغيرة.

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