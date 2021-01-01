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إيرلندا ترحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة

الجمعة 29 يناير 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيرلندا ترحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة



دبلن /سما/

رحب وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، بقرار الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأشاد كوفيني في بيان صدر عنه، بدور اللجنة الرباعية الدولية في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ودعم أي مبادرة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتي تضع قواعد لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال كوفيني إن ايرلندا تتطلع للعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، خاصة من خلال وجودها في مجلس الأمن.

#ايرلندا #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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