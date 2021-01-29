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الكشف عن عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو بعد الشجار في "ديربي الغضب"

الجمعة 29 يناير 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو بعد الشجار في "ديربي الغضب"



روما/سما/

أعلن القاضي الرياضي في إيطاليا الجمعة، عقوبة مهاجمي ميلان وإنتر ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو بعد المشادة الكلامية في ديربي الغضب بربع نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف إبرا ولوكاكو، مباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام هو الذي سيفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت بين اللاعبين، وقد يلجأ لتسجيلات كاميرا نقل المباراة.

Anche Hakimi salta l’andata con la Juve

Posted by La Gazzetta dello Sport on Friday, January 29, 2021


ويغيب لوكاكو بذلك عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، بينما يغيب إبرا عن ميلان، في أول مباراة للكأس بالموسم المقبل.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

لكن المشاحنة بينهما استمرت في النفق الخاص للاعبين بعد انتهاء الشوط الأول، حيث عاد لوكاكو غاضبا مرة أخرى تجاه زلاتان وقام بتوجيه عبارات وإهانات غير لائقة تخص زوجته.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء بوجه كليهما، لكن زلاتان تعرض للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب واقعة أخرى، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين بعد الدقيقة الـ59، حيث كان متقدما بهدف سجله إبراهيموفيتش، قبل أن يقلب إنتر الطاولة على غريمه ويفوز 2-1.

#زلاتان ابراهيموفيتش #روميو لوكاكو #عقوبة ابراهيموفيتش #عقوبة لوكاكو #انتر ميلان واسي ميلان #ديربي الغضب

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