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هل نشهد أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل؟

الجمعة 29 يناير 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل نشهد أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل؟



القدس المحتلة /سما/

زعمت صحيفة عبرية تقديم الإمارات احتجاجا رسميا للحكومة الإسرائيلية، ردا على تصريحات مسؤولة في وزارة الصحة، تتعلق بالتطبيع بين الجانبين.

وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا" أن مسؤولين إماراتيين أبدوا احتجاجا رسميا على تصريحات مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية، قالت فيها إن التطبيع بين إسرائيل والإمارات رفع من عدد المصابين بفيروس كورونا في بلادها.

وأوضح الموقع العبري أن مسؤولين إماراتيين توجهوا الأسبوع الماضي إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وطالبوا بتوضيح بشأن تصريحات رئيسة دائرة الصحة العامة الإسرائيلية، شارون الراي برايس، التي قالت فيها بلهجة ساخرة إن"عدد من قتلوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي، أكثر بكثير ممن قتلوا خلال 70 عاما من الحرب معهم".

وكانت برايس قد ادعت أن الرحلات الجوية بين بلادها وإمارة دبي قد رفعت من عدد المصابين بكورونا .

وأكد الموقع العبري أن هذه التصريحات أدت إلى أزمة دبلوماسية مع الإمارات، لكن مستشاري نتنياهو اعتذروا للسلطات الإماراتية، وشددوا على أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي بتل أبيب، وبأن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل ليس لها علاقة بالرحلات بين دبي وتل أبيب.

وأوضح أن المسؤولة الإسرائيلية وجهت بدورها انتقادات ضمنية أيضا إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، وخاصة لنتنياهو، بسبب عدم توقيف الرحلات الإسرائيلية من وإلى دبي.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

#الامارات #اسرائيل #ازمة دبلوماسية #فيروس كورونا

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