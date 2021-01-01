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إعلان نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا

الجمعة 29 يناير 2021 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا



مدريد/سما/

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة ضد غرناطة، فيما سيصطدم ألميريا بنظيره إشبيلية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: 

- غرناطة ضد برشلونة

- ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو

- ليفانتي ضد فياريال

- ألميريا ضد إشبيلية


وضمت القرعة، 7 أندية من دوري الدرجة الأولى "الليغا" وهي إشبيلية، فياريال، أتلتيك بيلباو، برشلونة، ريال بيتيس، ليفانتي وغرناطة، فيما تواجد ألميريا من دوري الدرجة الثانية.


وستقام مواجهات الدور ربع النهائي من جولة واحدة بين 2 و4 فبراير المقبل، حيث ستقام المباريات على ملاعب الأندية التي تم اختيارها أولا في القرعة.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي في 9 و10 فبراير، والإياب في 2 و3 مارس، على أن تقام المباراة النهائية في الـ18 من أبريل المقبل على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية. 

المصدر: mundodeportivo.com

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