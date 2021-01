انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي..فيديو

أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

#JustIn | Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. Visuals from the site of the blast pic.twitter.com/WymGr2TLSQ