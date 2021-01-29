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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي..فيديو

الجمعة 29 يناير 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي..فيديو



نيودلهي/سما/

أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.


وقالت قناة NDTV، إن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة

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