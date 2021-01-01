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مسؤول مصري: مشروع اسرائيلي سيؤثر على قناة السويس

الجمعة 29 يناير 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري: مشروع اسرائيلي سيؤثر على قناة السويس



القاهرة/سما/

كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع عن وجود مشروع إسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على القناة.


وقال الفريق أسامة ربيع خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، لكن في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع مثل مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%.

وقال إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه عن وجود طرق بديلة لقناة السويس، من خلال تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.

وأضاف، أن أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، ويسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا على قناة السويس.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر دخلت في شراكة مع الصين في النقل البحري، في طريق الحرير، الذي يتكون من ثلاثة خطوط بري، وجوي، وبحري، فالسفن المارة في طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس.

وتعمل إسرائيل على إنشاء مشروع عسقلان الذي يبلغ طوله 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر بديلا أرخص لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تصل لكل العالم.

#مصر #مشروع عسقلان الاسرائيلي #قناة السويس

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