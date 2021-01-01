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وفاة 3 فنانين في يوم واحد بمصر

الجمعة 29 يناير 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 3 فنانين في يوم واحد بمصر



القاهرة/سما/

غيب الموت اليوم الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.



محمد الصغير


كما أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.



الفنان أشرف صالح


ونعى الفنان المصري أحمد صيام الفنان محمود عبد الغفار، الذي توفي فجر الجمعة.

ونشر أحمد صيام عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" تدوينة قال فيها: "البقاء والدوام لله توفي منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".



محمود عبد الغفار


 

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