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مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي بث مباشر .. قناة عزام الرياضية

الجمعة 29 يناير 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي بث مباشر .. قناة عزام الرياضية



الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي بث مباشر المقرر إقامتها اليوم الجمعة 29 كانون ثاني 2021 في منافسات البطولة الدولية الودية الثلاثية.

مباراة الهلال ومازيمبي مباشر تبث من ملعب دار السلام في تنزانيا على قناة عزام سبورت الرياضية المشفرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة وبيروت والقدس ودمشق وعمان.

وأشارت القناة إلى أن هذه البطولة التجريبية تعد أفضل استعداد للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحة أنها تجري بحضور عدد كبير من المشجعين رغم إجراءات الوقاية من كورونا.

والتقى القائد بوي والشعلة مع توماس نجم الهلال السوداني السابق ومازيمبي حاليا وكذلك فيني بونقوقا في إطار أفراد البعثة الإدارية والإعلامية، على هامش كواليس المران الأخير قبل المواجهة الودية.

مباراة الهلال السوداني اليوم بث مباشر:

وبلغت مدة المران الخفيف الذي أجراه لاعبو الهلال قبل مباراة مازيمبي حوالي أربعين دقيقة فقط، وسط معنويات عالية لديهم في ملعب مكابا بدار السلام التنزانية سعيا لختام المنافسات الأفريقية بقوة.

ووافقت الفرق الثلاثة على المشاركة في البطولة الودية؛ كون المجموعات التي وضعوا فيها بدوري أبطال أفريقيا صعبة وتحتاج إلى تجارب كهذه من العيار الثقيل؛ للنجاح في تحقيق أفضل النتائج قريبا.

وكان فريق الهلال السوداني قد تلقى خسارة في الجولة الأولى بالدورة الودية الثلاثية أمام المستضيف سيمبا التنزاني الذي حظي بدعم كبير من جمهوره الذي زين أروقة ملعب مكابا في دار السلام.

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