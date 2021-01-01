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قرارات مثيرة وغريبة لجنود الجيش الأمريكي ... تعرف عليها

الجمعة 29 يناير 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مثيرة وغريبة لجنود الجيش الأمريكي ... تعرف عليها



وكالات

أصدر الجيش الأمريكي، قرارات جديدة و"غريبة" لجنوده، ومنها السماح بوضع أحمر الشفاه وطلاء الأظافر وارتداء الأقراط وإبراز شعرهم.

ووفقا للقرارات الجديدة يمكن للمرأة أن تضع طلاء أظافر ما دامت الألوان تعتبر "مقبولة" ويحق للجنود ارتداء طلاء أظافر شفاف، كما يمكن لهم إبراز شعرهم طالما اختاروا لونا طبيعيا، فيما لا يسمح بصبغ الشعر بألوان معينة مثل البنفسجي والوردي والأزرق والأخضر والبرتقالي والأحمر الساطع والألوان الفلورية أو النيون.

وسترفع السياسة الحالية أيضا القيود المفروضة على الجنود الذين يقومون بتضفير شعرهم أو لفه أو تجعيده، على الرغم من أنه يحدد بعض المواصفات للقيام بذلك. ستدخل الإرشادات الجديدة حيز التنفيذ في أواخر فبراير.

وقال الرائد في الجيش الأمريكي مايكل غرينستون "اتخذنا خطوة جيدة إلى الأمام مع هذه التغييرات. أنا فخور بالجهود التي بذلت"، موضحا أن "التغييرات استندت إلى تقييمات من أطباء وعلماء النفس ومستشار تكافؤ الفرص المكلف باستكشاف كيف يمكن أن تحدث أمراض مثل الثعلبة بمعدلات أعلى في أعراق معينة وكيف يمكن أن يكون لبعض الكلمات تأثير نفسي".

وأضاف: "أما بالنسبة للرجال في الجيش الذين يتساءلون عما إذا كان سيتم السماح باللحى فالجواب هو لا".

#الجيش الأمريكي

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