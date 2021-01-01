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الصحة الإسرائيلية: 31 وفاة و7079 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 29 يناير 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 31 وفاة و7079 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

 أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن 7079 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 78,244 فحصا لكورونا، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية 9.3%.

وتوفي 31 مريضا بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4671 وفاة منذ بداية الجائحة، بينهم 286 مريضا توفوا منذ مطلع الأسبوع الحالي.

ويرقد في المستشفيات 1135 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 321 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا 2,932,454 شخصا، كما تلقى 1,624,074 شخصا الجرعة الثانية من التطعيم.

وفشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، في عقد اجتماع لحكومته لتمديد الإغلاق الذي ينتهي مساء الأحد، إثر خلافات مع شريكه الحكومي "كاحول لافان".

وتتركّز الخلافات حول قانون يقضي برفع غرامات مخالفة تعليمات كورونا، وعارضه نتنياهو بدايةً خشية من غضب الحريديّين، قبل أن يؤيّده لاحقًا ويمرّر في الكنيست بالقراءة الأولى، غير أنّ "كاحول لافان" يربط بين إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة وبين تمديد الإغلاق.

وينصّ القانون أيضًا على إغلاق المدارس الحريديّة الدينية، التي تنتظم الدراسة فيها كالمعتاد، رغم قرارات الحكومة الإسرائيليّة وإغلاق كافة مدارس وجامعات البلاد.

في المقابل، قال وزير الصحّة (الليكود)، يولي أدلشتاين، إنّ موجة مرض فيروس كورونا "ترفض الانخفاض" وإن الخروج من الإغلاق في هذه اللحظة "إهمال" للجمهور.

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