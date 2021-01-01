مسؤولة إسرائيلية تثير احتجاجا وغضبا إماراتيا بشأن وفيات كورونا

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع عبري أن مسؤولين إماراتيين أبدوا احتجاجا رسميا على تصريحات مسؤولة إسرائيلية بوزارة صحة الاحتلال، بشأن الآثار السلبية للتطبيع بين أبوظبي وتل أبيب على الواقع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.



وذكر موقع "ويللا" العبري، أن مسؤولين إماراتيين اتصلوا بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، وطالبوا بتوضيح تصريحات رئيسة دائرة الصحة العامة الإسرائيلية شارون الراي برايس، والتي قالت بلهجة ساخرة إن "عدد من قتلوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي، أكثر بكثير ممن قتلوا خلال 70 عاما من الحرب معهم".

وبحسب بيانات نشرتها القناة 13 العبرية، فإنه منذ بداية ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى اليوم تم تشخيص 906 مرضى بكورونا كانوا عائدين من الإمارات، ما شكل سلسلة من الإصابات وصلت إلى 4050 شخصا مع تعرض 14000 إسرائيلي للإصابة.



وأشار "ويللا" إلى أن هذه التصريحات أدت إلى أزمة دبلوماسية، لكن مستشاري نتنياهو اعتذروا للسلطات الإماراتية، وشددوا على أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي بتل أبيب.



وكانت برايس وجهت انتقادات ضمنية أيضا إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، وخاصة لنتنياهو، بسبب عدم توقيف الرحلات الإسرائيلية إلى دبي.