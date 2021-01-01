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بيل غيتس : الجائحة التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات

الجمعة 29 يناير 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس : الجائحة التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات



وكالات

حذر الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، من جائحة فيروسية تالية، قد تكون أقوى بـ10 مرات مقارنة بما يشهده العالم منذ العام الماضي.

وقال غيتس، في مقابلة مع صحيفة "Suddeutsche Zeitung" : "لسنا مستعدين للجائحة التالية. آمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين.. هناك الكثير مما يمكن القيام به، بما في ذلك (تطوير) اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة".


ولفت مؤسس "مايكروسوفت" إلى أن "صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاد"، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد.

وأضاف: "العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاما كاملا على الأقل".

وكان غيتس قد خصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية للجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويشمل دعما لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.


ومنذ بداية الجائحة نشر أتباع بعض نظريات المؤامرة تقارير زعمت أن انتشار فيروس كورونا نجم عن عملية سرية تهدف إلى وضع شرائح إلكترونية في البشر وتعزيز متابعتهم، مدعين أن هذه الجهود يقف وراءها غيتس.

#بيل غيتس #فيروس كورونا

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